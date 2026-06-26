Disabilità, accessibilità e inclusione, a Rimini il secondo giorno di ExpoAID 2026

Si è chiusa ieri con numeri di successo la prima giornata di ExpoAid, Io persona di valore. Oggi, per il secondo giorno del grande evento dedicato a disabilità, accessibilità e inclusione, voluto dal ministro comasco Alessandra Locatelli, spazio a seminari, corsi e ancora tanti stand in cui ragazzi, persone con disabilità, volontari, associazioni ed enti del terzo settore – insieme – dimostrano che è possibile trasformare fragilità in punti di forza.

Un’occasione di incontro e confronto, che vede all’opera tanti professionisti ma anche tante ragazze e ragazzi che con il loro lavoro dimostrano capacità, competenze, professionalità e talento. Esperienze concrete che dimostrano quanto sia importante creare opportunità reali e investire sul valore di ogni persona. Un luogo in cui ascoltare e condividere progetti, buone pratiche ed esperienze di vita. Spazio anche alla mototerapia, alla sfilata inclusiva e a Expo sotto le stelle, tra danza, musica, abbracci e sorrisi. Occhi puntati, infine, sulla giornata di domani, che chiuderà una tre giorni in cui sono nate nuove idee e nuove collaborazioni, per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.