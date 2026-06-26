Morto nell’incendio della sua abitazione a Lomazzo, il vicino di casa fermato per omicidio

Svolta nella notte nelle indagini sull’incendio nella palazzina di Lomazzo che ha causato la morte di Giovanni Amenta, 73 anni. I carabinieri hanno fermato un vicino di casa, un uomo di 43 anni, accusato di omicidio volontario. Avrebbe appiccato il rogo sulla porta di casa della vittima.

Ancora da chiarire i dettagli di quanto accaduto e anche del movente. Sembra che il pensionato avesse denunciato il vicino di casa, sospettando che gli avesse rubato denaro. Al momento si tratta però ancora di ipotesi al vaglio dei carabinieri del nucleo investigativo, che stanno effettuando le indagini, coordinate dal magistrato Giulia Ometto.

Il 43enne avrebbe acquistato una tanica di benzina e questo sarebbe uno degli elementi a suo carico. Già nella giornata di ieri i tecnici dei vigili del fuoco, incaricati dai carabinieri di chiarire come fosse stato appiccato l’incendio avevano accertato il probabile utilizzo di benzina. I carabinieri hanno fermato il 43enne nella notte e lo hanno poi trasferito al Bassone. Non avrebbe ammesso le sue responsabilità.