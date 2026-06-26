Il progetto “Chiese aperte”: visitabili Santa Maria di Vico a Nesso e San Martino di Careno

Il progetto “Chiese a porte aperte”, dopo la sperimentazione già avviata in diverse realtà italiane, arriva in Lombardia e coinvolge, per la diocesi di Como, la chiesa di San Martino a Careno e la chiesa di Santa Maria di Vico a Nesso.

L’iniziativa, estesa in Lombardia grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione Ecclesiastica Lombarda, Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta e Fondazione Cariplo, unisce valorizzazione del patrimonio ecclesiastico, innovazione tecnologica e accessibilità, con l’obiettivo di semplificare la visita a edifici di grande valore storico, artistico e religioso.

Il sistema si basa sulla app gratuita “Cultura a Porte Aperte”, attraverso la quale sarà possibile prenotare l’accesso alle chiese negli orari stabiliti e visitarle in autonomia. Una volta giunti sul posto, sarà possibile accedere all’edificio tramite un sistema automatizzato e controllato, utilizzando il proprio biglietto digitale.

«Le nostre chiese non sono soltanto monumenti da ammirare. – sottolinea il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni – Raccontano la fede di generazioni che ci hanno preceduto, custodiscono opere d’arte e continuano a essere luoghi vivi di preghiera. Aprire le loro porte significa offrire a tutti la possibilità di scoprire una storia che appartiene a un’intera comunità».

Per Enrico Lironi, consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo, «“Chiese a Porte Aperte” è un progetto che interpreta in modo attuale la valorizzazione del patrimonio culturale: non solo conservazione, ma nuove forme di accesso e partecipazione».

«Aprire queste chiese – aggiunge Monica Testori, della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo – significa restituirle alla quotidianità delle persone, rendendole accessibili in modo semplice e immediato».

Sono previsti due momenti inaugurali aperti alla cittadinanza. Il primo domenica 28 giugno alle 18 nella chiesa di San Martino a Careno, con la celebrazione della Messa, la presentazione del progetto e l’apertura ufficiale della chiesa.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 12 luglio alle 18 nella chiesa di Santa Maria di Vico a Nesso con lo stesso programma.