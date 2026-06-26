Como, si arrampica dal pluviale e occupa un appartamento. Denunciato 21enne milanese

Un 21enne di Milano è stato denunciato dalla polizia di Stato di Como perché scoperto ad occupare un appartamento disabitato in una palazzina di via Anzani a Como. Per raggiungere l’abitazione il giovane si è arrampicato utilizzando il pluviale. Gli agenti sono stai chiamati da un residente, che aveva sentito rumori e aveva poi notato il ragazzo che dal tubo saliva fino al balcone della casa vuota. Gli agenti, dopo aver verificato la presenza di impronte lungo il muro e sul pluviale, hanno raggiuto l’ingresso dell’appartamento e hanno visto dalla finestra un trolley, indumenti e prodotti per la pulizia della casa. Hanno poi visto il 21enne, che è stato fermato e portato in questura. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per invasione di edificio e danneggiamento. E’ stata inviata una segnalazione al comando della polizia locale di Como per le misure necessarie per la messa in sicurezza dell’appartamento.