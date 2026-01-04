(ANSA) – TRIESTE, 04 GEN – I vigili del fuoco sono al lavoro già da alcune ore per spegnere un incendio boschivo di vaste proporzioni nel territorio del comune di Lauco (Udine). Poco prima delle 21 di ieri 3 gennaio i vigili del fuoco del comando di Udine hanno ricevuto la segnalazione di un incendio di vegetazione nei pascoli soprastanti la frazione di Buttea, nel comune di Lauco. La sala operativa del comando friulano ha immediatamente attivato la squadra del distaccamento di Tolmezzo (Udine) che è partita verso la zona segnalata con un’autopompa e un autocarro a trazione integrale dotato di modulo AIB (Antincendio Boschivo). Appena giunti sul posto i pompieri hanno iniziato ad operare nel tentativo di estinguere le fiamme. Dalle prime valutazioni potrebbero estendersi in un’area di circa 10 ettari. Prima di mezzanotte sono state attivate anche le squadre del CFR (Corpo Forestale Regionale) che, come hanno segnalato i vigili del fuoco, stanno raggiungendo il luogo dell’incendio. L’intervento è dunque ancora in corso. (ANSA).