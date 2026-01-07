(ANSA) – ANCONA, 07 GEN – Taglio e rimozione di piante e rami pericolanti, assistenza per auto bloccate da alberi caduti in strada ma anche per trasporto di bombole per ossigenoterapia a pazienti dove ci sono strade secondarie non pulite. Sono alcuni dei 140 interventi eseguiti dai vigili del fuoco nelle Marche tra le 18 di ieri – dopo gli oltre 100 precedenti – per l’ondata di maltempo e in particolare le nevicate che ha interessato diverse zone, soprattutto interne, di tutte le province marchigiane. La provincia di Pesaro Urbino resta quella con il maggior numero di interventi messi in atto (54): tra le aree dove si sono verificati più interventi, oltre a quelle dei distaccamenti interni, anche Ronco San Baccio, Tavullia e Novilara. I pompieri sono impegnati ora anche per l’incendio divampato in un’abitazione in legno. Nelle altre province della regione, i vigili del fuoco sono entrati in azione 44 volte nel Maceratese, 28 in provincia di Ancona, 11 nel Fermano e cinque in provincia di Ascoli Piceno. L’allerta meteo per neve e criticità idrogeologica prosegue per tutta la giornata di oggi e, intanto, i vigili del fuoco proseguono con altri interventi rimasti in coda per le tante chiamate da cittadini ed enti locali. (ANSA).