(ANSA) – ROMA, 08 GEN – Dopo "i gravissimi fatti" avvenuti ieri nel quartiere romano di Primavalle, domani, venerdì 9 gennaio, "si terrà una manifestazione di risposta alle intimidazioni subite dalla Cgil". Lo fa sapere il sindacato spiegando che all’iniziativa, promossa da Cgil Roma e Lazio e Cgil Civitavecchia, Roma Nord e Viterbo, parteciperà anche il segretario generale Maurizio Landini. L’appuntamento è fissato in piazza San Zaccaria Papa alle ore 17 e si raggiungerà la sede, luogo in cui ieri sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. "Non ci lasciamo intimidire, porte aperte: da domani la sede sarà nuovamente aperta al pubblico", fa inoltre sapere la Cgil. (ANSA).