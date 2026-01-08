Un trentaquattrenne è morto di freddo a San Donato Milanese. L’uomo, senza fissa dimora, è stato trovato lunedì mattina in via Impastato, vicino al capolinea della linea gialla della metropolitana, e i soccorritori lo hanno portato al Policlinico San Donato, dove però non c’è stato nulla da fare. I medici parlano di ipotermia ma sarà l’autopsia a confermare le cause della morte.

In questi giorni la Lombardia sta vivendo un’ondata di gelo eccezionale, tanto che a Livigno in alta Valtellina l’Arpa ha registrato -22 gradi, il valore più basso dal 2019. Anche in pianura le temperature sono scese ben sotto lo zero, fino a -8 gradi a nord-ovest di Milano e nella Brianza. Secondo le previsioni il freddo proseguirà nei prossimi giorni con gelate notturne diffuse.