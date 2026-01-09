Oltre 85mila guidatori lombardi vedranno aumentare il costo della Rc auto nel 2026, secondo i dati diffusi venerdì 9 gennaio dall’osservatorio di Facile.it, il portale che confronta le tariffe assicurative. I rincari colpiranno soprattutto gli automobilisti che nel corso del 2025 hanno dichiarato un sinistro con colpa, con effetti diretti sul peggioramento della classe di merito. La provincia di Como risulta tra le più penalizzate in Lombardia insieme a Sondrio e Brescia. Il 2,06% degli automobilisti comaschi ha denunciato un incidente con responsabilità l’anno scorso, la percentuale più alta della regione. Il premio medio nella provincia lariana si attesta a 532,62 euro, leggermente sopra la media lombarda di 525,50 euro.

A pesare sulle tasche degli gli automobilisti arriva anche un rincaro fiscale introdotto dalla legge di bilancio. L’aliquota sulle garanzie accessorie come l’assistenza stradale e la copertura infortuni del conducente è passata dal 2,5% al 12,5% dal primo gennaio. Una misura che porterà nelle casse dello Stato 115 milioni di euro nel 2026.

Identikit di chi vedrà peggiorare la classe di merito

Dati interessanti emergono analizzando il profilo degli automobilisti lombardi che vedranno peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa; guardando al sesso dell’assicurato, ad esempio, emerge che la percentuale è più alta tra le donne (1,84%) rispetto agli uomini (1,46%)

Scomponendo il campione su base anagrafica, invece, emerge che, gli automobilisti che hanno dichiarato meno sinistri con colpa alle compagnie assicurative sono i 35-44enni (1,25%); tra gli over 75, invece, la percentuale raggiunge il 2,73%. Guardando infine alla professione dell’assicurato emerge come i pensionati siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (2,05%) e che quindi vedrà aumentare il premio Rc auto. Seguono gli impiegati in azienda (1,94%) e gli insegnanti (1,87%).