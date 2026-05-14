Acinque in crescita nei primi tre mesi del 2026: 10,3 milioni il risultato netto, +4,3% in un anno

Acinque, numeri positivi nei primi tre mesi del 2026: è quanto emerge dal bilancio approvato dal consiglio di amministrazione. Il gruppo ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un risultato netto pari a 10,3 milioni di euro, mentre non superava i 9,9 milioni nello stesso periodo del 2025.

Acinque, il bilancio dei primi tre mesi del 2026

Il margine operativo lordo si è fermato a 31,7 milioni di euro, in leggero calo rispetto allo stesso periodo del 2025, quando raggiungeva i 33,6 milioni. Vale lo stesso per il margine operativo netto, che al 31 marzo di quest’anno superava i 18 milioni di euro (18,1 milioni), mentre aveva raggiunto i 19 milioni e mezzo nel primo trimestre del 2025. In crescita gli investimenti, che superano i 15 milioni di euro (15,2 milioni per l’esattezza), mentre si fermavano a 11,3 milioni nei primi tre mesi dello scorso anno.

In uno scenario sempre più instabile e caratterizzato da un’elevata incertezza, in cui le tensioni geopolitiche internazionali gravano anche sull’economia locale, il gruppo mantiene risultati stabili, confermando la solidità del suo modello operativo e la capacità di adattamento di fronte a un contesto in rapida evoluzione. Acinque genera valore sui territori in cui opera e aumenta gli investimenti, oltre al risultato netto che segna un +4,3% rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente. Focus in particolare su reti idriche e infrastrutture, vendita e soluzioni energetiche, ambiente e corporate. Da segnalare anche un deciso miglioramento dell’indebitamento finanziario netto, sceso a 138 milioni di euro rispetto agli oltre 170 milioni (170,3 milioni) registrati a fine 2025. La gestione finanziaria complessiva nei primi tre mesi dell’anno ammonta a -1,2 milioni di euro, in miglioramento anche per effetto della flessione dei tassi di interesse rispetto allo stesso periodo del 2025.