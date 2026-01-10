(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Ben 8 studenti su 10 delle scuole medie e superiori dicono di aver sentito troppo freddo in aula al rientro a scuola e in alcune – nel Lazio il Pilo Albertelli, il Cavour, il Malpighi o il Paciolo a Bracciano – ci sono state anche alcune proteste. Secondo una indagine svolta da Skuola.net su un campione di 1.200 studenti è ben il 60% degli intervistati a dichiarare di aver avvertito più freddo del solito stando seduto al banco durante l’orario di lezione, a cui si va a sommare quel 17% che racconta di aver provato lo stesso disagio di sempre. Arrivando a sfiorare l’80% del totale. Numeri, questi, che non cambiano nel tempo perché la situazione sull’edilizia resta sostanzialmente cristallizzata da anni. Con gli interventi Pnrr che hanno riguardato soprattutto la creazione di nuovi posti nella fascia 0-6 e meno l’ammodernamento dei nostri edifici scolastici. Secondo gli open data del ministero dell’Istruzione, aggiornati a settembre 2025, circa l’1,5% delle scuole non ha un impianto di riscaldamento e dell’8,7% non si sa nulla in merito a questo aspetto. In tutto il resto delle sedi di cui si hanno informazioni, inoltre, si fa affidamento soprattutto su tipologie di riscaldamento divenute molto costose da mantenere in esercizio, come quelle che contano sul metano, che domina oltre tre impianti su quattro. E la combinazione dei costi di esercizio elevati con un’edilizia non pensata per l’efficienza termica è proprio una delle principali cause dell’era glaciale a scuola di questi giorni. Per un terzo degli studenti (34%) il problema è, infatti, a monte: i riscaldamenti non sarebbero stati accesi nei giorni precedenti al rientro, rendendo impossibile scaldare ambienti rimasti freddi per settimane. Lecito supporre che le esigenze di risparmio degli enti locali, che sono i proprietari delle scuole e pagano le bollette, abbiano avuto un ruolo determinante. A seguire, emergono due criticità strutturali, riportate entrambe da quasi 1 su 5: da una parte strutture che disperdono calore, tra infissi che non isolano e muri che non trattengono la temperatura; dall’altra le finestre lasciate aperte per il ricambio d’aria – specialmente per tamponare la circolazione del virus influenzale di stagione – con l’effetto collaterale di trasformare le aule in vere e proprie celle frigorifere. Non mancano, poi, i casi più gravi. Il 12% segnala impianti del tutto fuori uso, mentre il 9% parla di riscaldamenti tenuti bassi per risparmiare sui consumi. Una quota più ridotta (3%) riferisce, invece, che gli impianti vengono fatti funzionare al minimo per non "affaticarli", vista la loro vetusta età. Infine, c’è anche una quota non trascurabile di studenti – l’8% – che non sa nemmeno spiegare quale sia la causa: sa solo che fa freddo. E tanto basta. Oltre la metà degli studenti nella morsa del freddo (52%) racconta di resistere senza supporti. Più di un terzo (il 36%) sta seguendo le lezioni con il cappotto addosso, adottando il più classico degli stratagemmi studenteschi per fronteggiare le rigide temperature. C’è anche un 3% che ha fatto ricorso a mezzi di fortuna come coperte, cambi d’aula, stufe o dispositivi atti a riscaldare. E, in alcuni casi (1%), il freddo ha persino portato a una riduzione dell’orario scolastico. (ANSA).