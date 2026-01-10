Controlli straordinari dei carabinieri contro lo spaccio nei boschi. Nei primi giorni del nuovo anno, i militari hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla prevenzione dei reati predatori e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Controlli dei carabinieri contro lo spaccio nei boschi: il bilancio

Continuano senza sosta i controlli sul territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Cantù. Nel corso di un servizio antidroga, svolto nell’area boschiva del parco Lura, tra Guanzate e Lurago Marinone, i carabinieri della stazione di Appiano Gentile, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e del 2° Nucleo Elicotteri carabinieri di Orio al Serio, hanno individuato e denunciato un uomo per l’inosservanza di un provvedimento di divieto di dimora nella provincia di Como, emesso dall’autorità giudiziaria.

Inoltre, è stato individuato e smantellato un bivacco, usato probabilmente come punto di appoggio per attività illecite legate allo spaccio di droga. Infine, i carabinieri di Fino Mornasco, nel comune di Cassina Rizzardi, hanno fermato un giovane che si aggirava in evidente stato di agitazione. L’uomo è stato trovato in possesso di un machete, di hashish e di un bilancino di precisione. Il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato a piede libero per violazione della normativa sugli stupefacenti e per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

I controlli dei carabinieri nei boschi

contro lo spaccio di sostanze stupefacenti

Il commento del sottosegretario Molteni

“Un altro importante successo delle forze dell’ordine nella lotta allo spaccio di droga nei boschi, che conferma l’impegno incessante e a tutto campo dei nostri uomini in divisa contro i venditori di morte e premia il modello comasco di contrasto all’attività criminale dei pusher, esempio di massima efficienza nazionale”. Così Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, commenta l’operazione condotta nell’area boschiva del parco Lura.

“Ho espresso personalmente il mio profondo ringraziamento al capitano della compagnia dei carabinieri di Cantù, Christian Tapparo, che con la sua squadra continua senza sosta a operare contro la criminalità e per la sicurezza dei cittadini“, aggiunge Molteni. E ancora: “Un grande lavoro che mi rende orgoglioso delle nostre forze dell’ordine. Non arretreremo di un millimetro nel contrasto allo spaccio, nessuna tolleranza verso i market a cielo aperto dello smercio di droga”, conclude Molteni.