(ANSA) – MILANO, 13 GEN – Il ministro della salute, Orazio Schillaci, ha fatto visita per oltre un’ora alle famiglie e ai dodici ragazzi feriti nella strage di Crans – Montana ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. "I parenti sono fiduciosi, sanno che sono curati in un centro di eccellenza dove il personale oltre alla professionalità ha dimostrato veramente umanità – ha detto parlando con i giornalisti al termine della visita -. Devo dire che sono particolarmente scosso. Sono tutti ragazzi molto giovani e quindi speriamo che in un posto di eccellenza come questo ne escano presto". Il ministro parlando con i giornalisti è apparso molto provato e commosso. "I ragazzi ricoverati, quelli che abbiamo incontrato, li abbiamo incoraggiati e quindi speriamo che escano veramente presto da questa situazione così complicata – ha aggiunto -, anche se in alcuni casi sappiamo che sarà un percorso molto lungo". "Credo che la commozione ci sia perché sono soprattutto persone, ragazzi, molti minorenni con i genitori, è un quadro particolare, lasciatemi dire", ha concluso. Insieme al ministro anche l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso e il governatore lombardo Attilio Fontana. "Il ministro ha voluto esprime con la sua visita un ringraziamento a chi lavora – ha detto Fontana -, oltre che la vicinanza ai genitori e il sostegno a questi ragazzi". (ANSA).