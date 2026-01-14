(ANSA) – TRENTO, 14 GEN – L’uomo di 68 anni trovato morto nel proprio appartamento in una frazione del comune di Strigno (Trento) si chiamava Mauro Sbetta. Le indagini sono scattate immediatamente e l’autopsia per risalire alle cause del decesso è stata già fissata per la giornata di venerdì. Per il momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, anche se il fascicolo che verrà aperto dalla Procura di Trento dovrebbe essere per omicidio. L’esame autoptico servirà per capire se le ferite alla testa, di cui una profonda alla nuca, possano essere la causa del decesso o se sia in qualche compatibile con una caduta. In una stanza diversa da quella dove l’amico ha trovato il corpo di Sbetta, cui il cugino si era rivolto affinché si accertasse delle sue condizioni perché non aveva notizie dallo scorso fine settimana, c’erano vetri infranti. I soccorsi allertati dall’amico sono serviti solo a confermare la morte del 68enne. Il sostituto procuratore di turno Davide Ognibene si è recato sul posto per i primi accertamenti assieme al medico legale e ai carabinieri della Scientifica. (ANSA).