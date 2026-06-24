Como: ecco Kaiki. Sbarca a Malpensa il primo rinforzo per la difesa. Settimana decisiva per Paz

L’aereo di Kaiki è atterrato con qualche ora di ritardo ma a mezzogiorno di un mercoledì caldissimo il primo rinforzo del Como è arrivato a Malpensa. Con a fianco i suoi cari, inizia per il terzino sinistro preso dal Cruzeiro l’avventura in biancoblu. Visite mediche e poi la firma per un’operazione che si aggira sui 15 milioni di euro. Per il 2003 è la prima esperienza lontano dal Brasile. Il 23enne vanta già anche una presenza con la Selecao, convocato da Ancelotti che lo ha fatto debuttare a marzo contro la Croazia.

E questa sarà anche la settimana decisiva per il futuro di Nico Paz. I dirigenti lariani sono pronti a incontrare a Madrid i vertici del Real per mettere un punto decisivo sui dettagli economici dell’accordo e stabilire una volta per tutte in quale club il gioiello argentino continuerà la sua promettente carriera. L’affare sfumato tra Inter e Palestra mette ancora più in allerta i tifosi lariani, per un affondo su Nico Paz ancora più insistente, dopo il corteggiamento dei campioni d’Italia delle settimane precedenti.

Chi non si muoverà da Como è Ivan Smolcic. Il solido difensore croato ha infatti rimosso ogni dubbio sul proprio futuro, prolungando ufficialmente il proprio matrimonio con il club lariano. Una firma pesante e a lunghissimo termine: il nuovo contratto scadrà infatti nel giugno 2031, a testimonianza di quanto la società punti su di lui come pilastro del reparto arretrato per gli anni a venire.