Controlli della polizia locale nella zona del Tempio, sequestrate dosi di hashish

Controlli della polizia locale nella zona del Tempio Voltiano di Como. Una pattuglia ha identificato tre persone notate in atteggiamento sospetto. Una è stata trovata in possesso di hashish e segnalata alla prefettura per le sanzioni previste. La droga è stata sequestrata. Gli agenti hanno accertato inoltre la presenza di una segnalazione inserita dalle autorità francesi a carico dell’uomo e sono stati dunque effettuati ulteriori accertamenti. Previsto anche un ordine di allontanamento per la violazione del regolamento di polizia urbana.