Temperature record e salute, oggi al Valduce il 25% dei pazienti in pronto soccorso per il caldo

All’ospedale Valduce di Como si è verificato nelle ultime ore un aumento di accessi dovuti al caldo prevalentemente tra gli anziani.

“Oggi un quarto degli accessi al nostro pronto soccorso era legato a sincopi da calore – ha spiegato il vicedirettore sanitario Nunzio Castiglione – su una trentina di persone presenti nel pomeriggio nel reparto di emergenza e urgenza di via Dante, 7 erano pazienti con scompensi e problemi riferibili al caldo. Abbiamo registrato un progressivo incremento in questi ultimi giorni”.