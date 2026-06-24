Litiga con un compagno di stanza e prova a colpirlo con una cesoia. Denunciato 24enne del Camerun

Litiga con il compagno di stanza nella struttura di accoglienza per stranieri e prova a colpirlo con una cesoia da giardiniere. Intervento della polizia di Stato di Como ieri in una struttura gestita da una cooperativa per la segnalazione di una discussione degenerata nella violenza. Denunciato a piede libero per tentato omicidio un 24enne del Camerun, regolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine. Al culmine di una lite, avrebbe aggredito con la cesoia un 32enne della Costa d’Avorio, che fortunatamente è riuscito a evitare il colpo e chiamare i soccorsi. Il 24enne, che aveva una contusione al viso, è stato portato in ospedale e poi in questura.