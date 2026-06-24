Asst Lariana, prenotazioni sospese. Lo stop per l’attivazione del Cup unico regionale

Attività di prenotazione dell’Asst Lariana sospese da domani a domenica. Un disagio che dovrebbe però poi portare a benefici per i pazienti, perché lo stop è legato all’attivazione dell’annunciato centro unico di prenotazione regionale, che promette di semplificare l’accesso a visite ed esami e ridurre i tempi di attesa.

L’Asst Lariana ha diffuso sul sito e sui canali social l’avviso sull’integrazione con il Cup unico di Regione Lombardia. “Sono in corso lavori di potenziamento e miglioramento del sistema di prenotazione visite ed esami – si legge nella comunicazione – Il servizio di prenotazione/disdetta, sportello, call center e online, sarà sospeso dalle ore 13 di giovedì 25 giugno fino a domenica 28 giugno per consentire l’intervento di integrazione con il Cup unico di Regione Lombardia”.

Il Cup unico, che dovrebbe mettere a sistema tutte le agende delle strutture sanitarie della Lombardia, è atteso da tempo. L’avvio è stato più volte rinviato, ma ora dovrebbe andare finalmente a regime. “Ci scusiamo per il temporaneo disagio – è il messaggio di Asst Lariana agli utenti – vi ringraziamo per la collaborazione, stiamo lavorando per offrirvi un servizio sempre più efficiente e sicuro”.