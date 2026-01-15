(ANSA) – PORDENONE, 15 GEN – Sono otto i sanitari indagati dalla Procura di Pordenone nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un neonato, figlio di una coppia di Fiume Veneto (Pordenone), deceduto sabato scorso all’ospedale di Portogruaro (Venezia). Sono stati iscritti nel registro degli indagati in vista dell’autopsia, un accertamento tecnico irripetibile in programma domani, consentendo loro di nominare difensori e consulenti. L’esame autoptico dovrà chiarire le cause del decesso avvenuto in sala parto. Il pm ha affidato l’incarico al medico legale Antonello Cirnelli, affiancato da Pantaleo Greco, direttore di Ginecologia dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara, e da Marny Fedrigo, anatomo-patologa dell’Università di Padova. Il padre del neonato aveva presentato un esposto in Questura a Pordenone, consegnando la documentazione relativa alla gravidanza, comprese visite ed ecografie effettuate anche in regime privato. Alla coppia non sarebbero mai state segnalate sofferenze fetali significative. Anche la famiglia potrà nominare un proprio consulente. I periti dovranno valutare se dagli accertamenti prenatali emergessero elementi tali da richiedere diverse scelte cliniche e se, durante travaglio e parto, vi siano state eventuali omissioni o condotte rilevanti. La Procura ha già acquisito la cartella clinica e la documentazione sanitaria prodotta dalla famiglia. (ANSA).