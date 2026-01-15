(ANSA) – ROMA, 15 GEN – Ha raggiunto il quorum delle 500 mila firme richieste la raccolta promossa dai 15 cittadini che hanno lanciato l’iniziativa popolare di un referendum contro la riforma della giustizia. E’ quanto emerge dal sito dell’iniziativa che riporta il numero delle firme raccolte on line dal 22 dicembre scorso. I referendari di recente hanno fatto ricorso al Tar del Lazio per chiedere una sospensiva della delibera con cui il governo ha stabilito che si voterà il 22 e 23 marzo. Per i promotori, l’esecutivo ha dato un’interpretazione ristretta della legge fissando la data della consultazione entro 60 giorni – anziché 90 giorni – dall’ordinanza della Cassazione sui quesiti presentati dai parlamentari. Il Tar non ha sospeso la delibera e ha fissato, per il 27 gennaio, la camera di consiglio per la trattazione collegiale del ricorso. (ANSA).