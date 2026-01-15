Grazie al cane antidroga Herry, un 47enne di origine marocchina è stato denunciato a piede libero. Dopo una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish e 1 grammo di marijuana, due bilancini di precisione intrisi di sostanza stupefacente, un telefono cellulare utilizzato per lo spaccio e tre coltelli.

L’intervento rientra nelle attività svolte nella serata di ieri dai carabinieri della Stazione di Asso, con il supporto dei Carabinieri della S.I.O. – Squadra di Intervento Operativo del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, tra i comuni di Asso e Canzo.

Complessivamente, sono state identificate 20 persone e controllate 10 autovetture.