(ANSA) – NUORO, 19 GEN – A causa dell’ingrossamento del Rio Posada, dovuto alle forti precipitazioni di queste ore con il passaggio della tempesta mediterranea sulla Sardegna, il comune di Torpè, nel Nuorese, ha evacuato decine di famiglie in alcune aree limitrofe al corso d’acqua e alla diga. In particolare l’avviso dell’amministrazione, pubblicato anche sui social, riguarda le località di Baddore, Matta Erva, Ena De Puleu, Filinita, Sa Tanca Noa, San Pietro, Ussela, Sas Luas, L’Unità, Terra Teulasa, Tiedda, Giunne Pala, Su Puttu, Poiu, Badu Arghentu, Pasu e Lana, Binzarena, Multalditana e l’area lungo il Rio Posada. Un centro di accoglienza è stato allestito nella palestra comunale in via D’Arborea ma, in alternativa, i residenti si potranno recare in "altre abitazioni in luogo sicuro" Il comune raccomanda di "chiudere gas, acqua ed elettricità e di non sostare nelle zone a rischio, oltre che seguire gli itinerari di evacuazione e portare medicinali ed effetti personali". (ANSA).