(ANSA) – CAGLIARI, 19 GEN – Collegamenti marittimi bloccati a Cagliari e Olbia per il maltempo. Per questa sera annullata la partenza del traghetto per Civitavecchia, mentre domani non arriverà la nave da Napoli. In Gallura la situazione meteorologica è al momento stabile, ma le previsioni danno un forte aumento del vento e delle piogge che causeranno mareggiate. In maniera preventiva i collegamenti marittimi dal porto Isola Bianca di Olbia della compagnia Moby per Civitavecchia previsti per questa sera sono stati annullati. Annullate anche le corse del traghetto da Santa Teresa Gallura a Bonifacio, in Corsica, a causa del mare forza 8 ed è previsto in aumento fino a forza 9. Le corse della mattinata sono state operate con ritardi, mentre quelle del pomeriggio, a partire dall’ultima delle ore 12.39 da Bonifacio a Santa Teresa Gallura, sono sospese fino alla giornata di domani. Per quanto riguarda i collegamenti aerei, situazione ancora sotto controllo all’aeroporto di Cagliari Elmas: scalo regolarmente aperto. I voli possono essere condizionati dal vento trasversale, ma per il momento non ci sono le condizioni per uno stop. La situazione potrebbe cambiare solo in caso di forte aumento delle precipitazioni e bombe d’acqua che possono condizionare l’operatività. Intanto nel comune di Teulada, la Provincia ha disposto la chiusura della strada provinciale 71 con decorrenza immediata, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle criticità riscontrate lungo il tracciato. (ANSA).