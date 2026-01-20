(ANSA) – CAGLIARI, 20 GEN – Due persone evacuate a Maddalena Spiaggia, nel territorio di Capoterra (Città metropolitana di Cagliari) per il maltempo: sono state trasferite in una struttura comunale. L’intervento é stato effettuato per mettere in sicurezza residenti fragili o allettati durante il ciclone Harry che si sta abbattendo in Sardegna con raffiche di vento di scirocco che sfiorano i 100 km/h e una pioggia battente che, in alcuni punti ha raggiunto i 200 mm (167,8 mm a Villagrande Strisaili in Ogliastra). "Si sta valutando – ha detto Mauro Merella, direttore della Protezione civile – se effettuare ulteriori evacuazioni di altre persone con gli elicotteri. Siamo pronti a intervenire" Ancora venti forti da questo pomeriggio tra le 15 e le 16 nella zona orientale dell’isola. Ma poi nelle ore successive è previsto un graduale calo dell’intensità. Per quanto riguarda le mareggiate le onde in mattinata sono state superiori ai sei metri: la situazione rimarrà stabile per tutta la serata. È il quadro della situazione maltempo in Sardegna registrata dall’Arpas in mattinata con le previsioni nelle prossime ore. Per quanto riguarda le precipitazioni, piogge confermate nel pomeriggio, ma con progressivo ritorno alla normalità domani. Per quanto riguarda l’allerta rossa è in programma nelle prossime ore una riunione con i sindaci per stabilire un’eventuale proroga. Situazione molto critica nelle dighe: allerta soprattutto a Flumineddu. Situazione sotto controllo nel Mulargia e nel Flumendosa. A Maccheronis situazione costantemente monitorata e la Protezione civile é a stretto contatto con i sindaci dei comuni a valle. Intanto a Cagliari intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 9 nello specchio d’acqua antistante il molo Dogane del Porto per prestare assistenza ad una imbarcazione che aveva rotto gli ormeggi. Nessuna persona é rimasta coinvolta. "Bisogna continuare a prestare la massima attenzione", avverte Merella. (ANSA).