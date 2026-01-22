(ANSA) – CAGLIARI, 22 GEN – "Con questi sopralluoghi nel sud Italia facciamo una valutazione di carattere tecnico per definire l’istruttoria per lo stato di emergenza nazionale, che poi viene sottoposta alla valutazione politica del Consiglio dei Ministri. Ma è di tutta evidenza che il presidente del Consiglio dei ministri e tutti i ministri si sono espressi in questa direzione". Lo ha detto il capo del dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a Cagliari durante una visita sulla spiaggia del Poetto, devastata dal ciclone Harry. Dopo la Sardegna Ciciliano sarà in Calabria, sulla costa ionica, e in Sicilia, nel Messinese e nel Catanese. (ANSA).