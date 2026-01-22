(ANSA) – CAGLIARI, 22 GEN – "Questa mattina è convocata la giunta regionale e approveremo una delibera per lo stato di emergenza regionale e così da essere pronti per lo stato di emergenza nazionale da parte del Consiglio dei Ministri". Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, parlando con i giornalisti durante il sopralluogo al Poetto, dopo il passaggio del ciclone Harry, con il capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, l’assessora regionale dell’Ambiente, Rosanna Laconi, la prefetta e il sindaco di Cagliari Paola Dessì e Massimo Zedda. "Per prima cosa l’assessora Laconi ieri, ha interloquito con tutti i sindaci attraverso per chiedere di dichiarare lo stato di emergenza in maniera tale da poterli inserire all’interno di un circuito di ristori piuttosto che quantificazione dei danni. Questo ci porterà ovviamente a discutere in giunta la delibera dello stato di emergenza regionale – ha spiegato la governatrice – Ieri ho avuto la possibilità di parlare sia con il ministro Salvini che con il vicepremier Tajani e entrambi mi hanno assicurato che il Consiglio dei Ministri sarà immediato per discutere dello stato di emergenza nazionale. Quindi c’è massima attenzione". (ANSA).