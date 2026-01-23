(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Un weekend dal tempo molto instabile a causa di un doppio fronte perturbato: il primo, in ingresso in queste ore da ovest, con precipitazioni dalla Sardegna verso Liguria e Toscana, il secondo dalla serata di sabato con il coinvolgimento di quasi tutta l’Italia. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Fino alla tarda mattinata di oggi avremo piogge diffuse su Sardegna, Sicilia, Liguria, Toscana, ovest Emilia e Basso Piemonte. Dal pomeriggio aumenterà l’intensità delle precipitazioni tra Liguria, Toscana e Lazio mentre smetterà di piovere al Sud ed inizierà il mal tempo in Pianura Padana con un calo termico e quota neve intorno ai 400-500 metri". In particolare sono perviste nevicate tra il piacentino, il pavese e buona parte del Basso Piemonte. Sabato mattina le temperature torneranno a salire quasi ovunque e le precipitazioni cesseranno su buona parte del Nord-Ovest lasciando spazio a qualche banco di nebbia e a schiarite in montagna. Altrove sono previste ancora piogge sparse, specie sul versante tirrenico. In serata una nuova fase di maltempo porterà nuove precipitazioni anche nevose fino in pianura sul Basso Piemonte. Domenica pioverà da Nord a Sud con un parziale miglioramento al Nord-Ovest e tra Toscana e Lazio nel pomeriggio. Infine da lunedì torneranno altre piogge, specie sul versante tirrenico del Centro-Sud. Nel dettaglio: – Venerdì 23. Al Nord: perturbazione atlantica con peggioramento. Al Centro: peggiora sulle tirreniche. Al Sud: irregolarmente nuvoloso. – Sabato 24. Al Nord: fenomeni residui al mattino, peggiora di nuovo in serata. Al Centro: instabile sulle Tirreniche. Al Sud: maltempo in Campania. – Domenica 25. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: maltempo sulle Tirreniche. Al Sud: maltempo. Tendenza: forte peggioramento da martedì sera e poi tutta mercoledì. (ANSA).