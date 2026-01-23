(ANSA) – ROMA, 23 GEN – La Lega propone Antonio Maria Rinaldi come candidato sindaco di Roma, in vista delle prossime amministrative. Come riferisce una nota del partito, l’annuncio é arrivato in apertura della tre giorni del partito in Abruzzo ‘Idee in Movimento’, Nelle prossime settimane ci sarà occasione per parlarne con gli alleati della coalizione di centrodestra", prosegue la nota, sottolineando che Rinaldi è un economista, già europarlamentare e profondo conoscitore del territorio romano e dei suoi problemi. "La Lega ha già una squadra forte da mettere al servizio della comunità e è pronta ad amministrare Roma, risollevando la Capitale dalla cattiva gestione targata Gualtieri", conclude la nota. (ANSA).