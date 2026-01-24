Nonostante le avverse condizioni meteo, con una temperatura di 4 gradi e una pioggia incessante, le operazioni di smontaggio del ponte Bailey a Blevio non si sono mai interrotte. La struttura è attualmente in viaggio di rientro verso Samarate.

Per tutta la notte hanno operato senza sosta le maestranze dell’azienda incaricata, gli operatori dell’associazione Genieri Lombardia, i tecnici della Provincia di Como e il presidio della Polizia, impegnato nella necessaria gestione della viabilità.

Sono attualmente in corso i lavori di ripristino definitivo dei sottoservizi, tra cui quelli a cura di Como Acqua. I materiali necessari per il ripristino dei piani viabili sono già presenti in loco e pronti per la posa.

Seguiranno aggiornamenti in merito a un’eventuale riapertura anticipata della strada.