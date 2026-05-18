Sciopero generale, treni cancellati e ritardi: una giornata di disagi per i pendolari

Circa 15 treni cancellati, soltanto dalle 7.30 alle 9.15, alla stazione Centrale di Milano e di Porta Garibaldi nel giorno dello sciopero nazionale proclamato dall’Unione sindacale di base. E una nuova giornata di disagi per i pendolari del trasporto ferroviario.

Lo sciopero, iniziato ieri sera alle 21, durerà fino alle 21 di oggi. In vigore le fasce orarie di garanzia, questa sera dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

A causa di un guasto alla stazione di Milano Greco Pirelli inoltre, questa mattina sono state soppresse o viaggiano con ritardi superiori ai 30 minuti le corse in partenza da Lecco, Ponte San Pietro (Bergamo) e Como per Milano Porta Garibaldi e viceversa.

L’agitazione coinvolge anche la scuola e la sanità, con possibili ripercussioni, a seconda dell’adesione del personale, sulle lezioni e sulle visite e gli interventi non urgenti.