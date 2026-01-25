“Alla mia carissima famiglia Como, con ogni vittoria dobbiamo ricordarci di rimanere umili e rispettare i sentimenti dei nostri avversari”, ha scritto Mirwan Suwarso, presidente del Como, sul suo profilo Instagram. Il presidente del club lariano ha poi aggiunto un pensiero rivolto direttamente ai granata: “Ai nostri amici del Torino, tenete la testa alta e vi auguro il meglio per il resto della stagione”.

Un gesto di fair-play che arriva dopo una partita senza storia, nella quale la squadra allenata da Cesc Fabregas ha dominato fin dai primi minuti segnando sei reti. Per il Como si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo il tre a zero alla Lazio, un risultato che proietta i lariani al quinto posto in classifica.