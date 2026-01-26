(ANSA) – VENEZIA, 26 GEN – Nevicate abbondanti sulle Dolomiti e Prealpi venete e su Cortina in particolare, che si è risvegliata con 32 centimetri di neve al suolo e una precipitazione che ha portato 38 centimetri di neve fresca, giusto in prossimità delle Olimpiadi invernali. Nelle Dolomiti oltre i 2000 metri l’innevamento va da 60 a 80 centimetri, sulle Prealpi tra 50 e 70. La neve fresca caduta è tra 35 e 60 centimetri sulle Dolomiti settentrionali, intorno a 45-60 nelle Prealpi. Secondo i rilevamenti dell’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpav), sulla zona di Ra Valles, sulla Tofana, il manto al suolo è di 84 centimetri, di 56 al Passo Falzarego. Altre nevicate con apporti sui 50 centimetri si sono verificate sulle Dolomiti meridionali, da Malga Ciapela ad Alleghe, alla Val di Zoldo. A fondo valle gli apporti sono ridotti, intorno ai 15-18 centimetri. (ANSA).