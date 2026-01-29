(ANSA) – BRUXELLES, 29 GEN – L’Italia intende "chiedere l’aiuto del Fondo europeo di solidarietà" per Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dall’uragano Harry. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo alla riunione con gli omologhi Ue. "Adesso dovranno essere preparati le analisi e i dati dalla protezione civile", ha spiegato Tajani. "Ne abbiamo parlato anche al consiglio dei ministri, è giusto procedere come sempre abbiamo fatto" e "c’è sempre stata una risposta generosa da parte dell’Europa". (ANSA).