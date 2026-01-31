C’è una "area grigia di matrice colta e borghese" che rispetto alle violenze degli antagonisti a Torino nutre un atteggiamento di "benevola tolleranza". Lo ha detto Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il magistrato ha parlato di "lettura compiacente" da parte di "taluni soggetti della upper class, i quali con il loro scrivere, il loro condurre a normalizzazione, il loro agire in appoggio, vanno a popolare quella area grigia" che invece "dovrebbe svolgere una illuminata azione di deterrenza e di rispetto delle regole democratiche". I cittadini subiscono "la limitazione della propria libertà di locomozione e di vita in una Torino blindata e allo scacco di pochi ma violenti facinorosi" ha aggiunto Musti. Il magistrato ha fatto riferimento alle manifestazioni di piazza che si sono svolte fra settembre e novembre. (ANSA).