Il sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, è intervenuto oggi all’evento “Sviluppo sostenibile e trasformazione digitale dei territori e delle imprese attraverso l’azione di Regione Lombardia”, organizzato a Milano a Palazzo Lombardia.

“Innovare il trasporto urbano è una delle grandi sfide del secolo – ha dichiarato Butti – La Lombardia è la regione che in questo momento più di ogni altra può guidare un’innovazione radicale e di lungo periodo nei trasporti. Il laboratorio lombardo può infatti generare un effetto imitazione virtuoso. Ogni giorno in questa regione si muovono circa 4,4 milioni di persone con i mezzi pubblici. In alcune città, come Milano, già l’80% dei biglietti di viaggio viene acquistato in formato digitale. È fondamentale insistere in questa direzione”.

“In Lombardia la sperimentazione è già parte integrante di moltissimi servizi, dalla sanità alle connessioni di rete. – ha proseguito Butti – Un altro settore in cui abbiamo sperimentato è proprio la mobilità. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale gestisce 60 milioni di Euro con il PNRR per realizzare il progetto MAAS – Mobility as a Service, attraverso il quale stiamo sviluppando una rete di trasporto integrata, di cui fanno parte molteplici operatori, servizi e modi di trasporto, sia pubblici che privati. Stiamo altresì implementando in questa rete tutte le ultime innovazioni tecnologiche – ha concluso Butti – per garantire al viaggiatore un’esperienza semplice e piacevole e lo stiamo facendo in modo sostenibile, per garantire la qualità della vita dei nostri cittadini e ridurre al minimo l’impatto ambientale”.