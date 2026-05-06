Tributo a “Mariuccio” Orsenigo venerdì sera a Como

Venerdì 8 maggio a Como una messa in suffragio e un incontro per ricordare la sua testimonianza di laico cristiano che si è speso per il bene comune saranno dedicati a Giovanni “Mariuccio” Orsenigo, un protagonista della politica comasca e lombarda, morto il 2 febbraio 2026 all’età di 78 anni.



Originario di Figino Serenza, Orsenigo viene ricordato come una figura capace di coniugare passione politica e vicinanza umana alle persone. Lo confermano anche i suoi Incarichi Istituzionali: sindaco di Figino Serenza per 12 anni, presidente della Provincia di Como (1990-1993) e consigliere regionale della Lombardia per tre legislature. È stato inoltre presidente di Acsm Agam (dal 2015) e si è dedicato attivamente al sociale come presidente della stessa struttura.



La messa in suffragio verrà celebrata alle ore 20 nella basilica di Sant’Abbondio, mentre l’incontro di condivisione di pensieri e di ricordi seguirà nell’attigua aula studio “Edith Stein” frequentata dagli studenti dell’Università degli Studi Insubria.



Introdurranno il convegno Paolo Furgoni, presidente del Centro studi De Gasperi, e Paolo Bustaffa, coordinatore della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, che promuovono l’iniziativa. A ricordo di Mariuccio Orsenigo prenderà quindi la parola Angelo Orsenigo, consigliere regionale della Lombardia.



“Vorremmo – affermano i promotori – che il fare memoria di Mariuccio Orsenigo sia, oltre che un ricordo grato, un’occasione per trarre motivazioni e coraggio dalla sua storia personale, istituzionale e politica; per riflettere sul senso dell’impegno politico nella complessità; per ravvivare la responsabilità che ogni cittadino di fronte alle diseguaglianze e ai conflitti. Si tratta di raccogliere e coltivare quei valori e quegli ideali che Mariuccio Orsenigo, come cristiano laico, ha condiviso e tradotto in concretezza con lungimiranza e coerenza”.