(ANSA) – TORINO, 06 FEB – È stata inaugurata questa mattina al Mauto – Museo nazionale dell’automobile di Torino una mostra temporanea dedicata ai veicoli storici della guardia di finanza. L’esposizione è frutto della collaborazione tra il museo torinese e il Museo storico del Corpo. La mostra presenta quattro mezzi d’epoca appartenenti alla ‘Raccolta Veicoli Storici’ della guardia di finanza, che resteranno esposti lungo il percorso museale nelle prossime settimane. Si tratta di una Fiat 508 Balilla Camioncino del 1935, una Gilera B 300 Extra del 1962, una Moto Guzzi V7 del 1972 e un’Alfa Romeo Alfetta 2000L del 1981, veicoli rappresentativi di diverse fasi della storia operativa del Corpo. All’inaugurazione, ospitata nel centro congressi del Museo Nazionale dell’Automobile, hanno partecipato il comandante regionale Piemonte-Valle d’Aosta della Guardia di finanza, generale Giovanni Avitabile, il presidente e il direttore del Museo storico della Guardia di finanza, Flavio Zanini e Giuseppe Furno, e il presidente dell’Automotoclub Storico Italiano, Alberto Scuro, alla presenza di autorità civili e militari. Nel corso dell’evento l’Automotoclub storico italiano ha conferito ai veicoli esposti i certificati di identità Asi ‘Targa Oro’, riconoscimento che attesta originalità, autenticità e stato di conservazione dei mezzi. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il decennale della ‘Raccolta Veicoli Storici’ del Museo storico della guardia di finanza. (ANSA).