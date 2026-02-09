(ANSA) – UDINE, 09 FEB – Una messa a Gemona del Friuli in ricordo delle vittime del 1976, presieduta dal presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, il prossimo 3 maggio. Un Consiglio regionale straordinario nel giorno del 50/o anniversario del sisma, il 6 maggio. E, ancora, il giorno successivo un concerto di Andrea Bocelli alla caserma Goi Pantanali in memoria di chi morì travolto dalle macerie. Sono alcuni appuntamenti inseriti nel calendario di eventi messo a punto dalla Regione Friuli Venezia Giulia a 50 anni dal sisma che distrusse il Friuli. Il programma "Storia di una rinascita. Il Friuli Venezia Giulia a 50 anni dal terremoto" è stato presentato oggi a Udine ed è stato realizzato in collaborazione con attori istituzionali, ecclesiali, culturali sociali e produttivi del territorio. All’incontro ha partecipato, tra gli altri, il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga. Il calendario prevede diverse iniziative per approfondire il cosiddetto Modello Friuli, con il contributo di testimoni ed esperti anche sotto il profilo scientifico e con uno sguardo rivolto al futuro. A luglio è prevista la convention dei Fogolârs Furlans, per ricordare l’aiuto e la solidarietà arrivati in Friuli da tutto il mondo; in cambio, lo spettacolo Orcolat 76 di Simone Cristicchi sarà portato all’estero. Sono in programma anche un appuntamento sulla costruzione della cultura della resilienza come asset di governo del territorio, uno sui 50 anni di monitoraggio e ricerche sulla sismicità regionale, un concerto al parco del Rivellino di Osoppo, lo spettacolo teatrale I Turcs tal Friûl dal testo di Pier Paolo Pasolini e la riconsegna alla comunità del castello di Colloredo di Monte Albano, con la visita all’ala Nievo. Le celebrazioni si chiuderanno con l’intitolazione della sala ottagonale della Protezione civile regionale a Giuseppe Zamberletti, in concomitanza con un’esercitazione internazionale. (ANSA).