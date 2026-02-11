(ANSA) – TORINO, 11 FEB – "Abbiamo pensato alla casa, alle giovani coppie, alle nuove famiglie. E allora ristrutturiamo con i fondi che ho ottenuto dall’Europa mille alloggi in Piemonte di proprietà della Regione. E li mettiamo a disposizione a 150 euro al mese di affitto per sempre per chi ha in piedi una nuova famiglia, per chi ha dei figli e che in questo modo trova un Piemonte ospitale e accogliente, che crede nella natalità ma sa anche che per credere nella natalità bisogna dare certezze alle nuove famiglie. E la certezza della casa è il primo dei passi che vogliamo compiere". Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel corso della conferenza stampa convocata per annunciare le priorità dell’azione di governo nel 2026. "Ci siamo dati un anno per realizzare l’iniziativa", denominata ‘Una famiglia una casa’. Il progetto "nasce dal fatto che abbiamo 3 mila alloggi popolari sfitti e non affittabili perché non abitabili immediatamente". Gli interventi di manutenzione straordinaria – in media da "30 mila euro ciascuno" – saranno resi possibili grazie a una "riprogrammazione dei fondi europei 2021-2027" dalla quale "abbiamo di fatto ottenuto oltre 36 milioni di euro". Per attuare il piano sarà necessaria una legge regionale. "I criteri di premialità sono in corso di approfondimento", ha spiegato Cirio. (ANSA).