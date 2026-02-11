Piemonte, con visite serali recuperate 250mila prestazioni sanitarie

(ANSA) – TORINO, 11 FEB – "Sono state recuperate 250mila prestazioni" sanitarie anche grazie "alle visite serali e nei fine settimana" iniziate nel 2025 e per le quali ci sono "altri 35 milioni da investire". Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, durante la conferenza stampa convocata per illustrare le priorità della giunta per il 2026. Nel 2025 in Piemonte – ha riferito Riboldi – è stato raggiunto e superato il livello di produzione delle prestazioni sanitarie pre-Covid 19. Infatti, se nel 2019 erano state 2.181.147, nel 2025 hanno toccato quota 2.204.084. Nel 2020, primo anno della pandemia, erano state poco più di 1 milione 310 mila. (ANSA).