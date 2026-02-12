(ANSA) – L’AQUILA, 12 FEB – È rientrato in Polonia il camper con cui Karol Brożek, 44enne polacco, aveva raggiunto Campo Imperatore prima della sua scomparsa sul Gran Sasso innevato. Il mezzo è stato riconsegnato alla società di autonoleggio ‘The Campers – kampery Wrocław’, a Breslavia, ed è stato visionato dai famigliari dell’uomo, che hanno ritirato gli effetti personali rimasti all’interno. A renderlo noto è la sorella, che in un messaggio pubblico sul gruppo Facebook dedicato al caso ringrazia la società per il supporto e annuncia l’intenzione di tornare in Abruzzo in primavera per proseguire ricerche private, compatibilmente con lo scioglimento della neve. Brozek era scomparso a novembre 2025 dopo aver lasciato il camper sull’altopiano di Campo Imperatore per un’escursione. L’allarme aveva fatto scattare le ricerche coordinate dalla Prefettura dell’Aquila con il coinvolgimento di Soccorso alpino, Guardia di finanza e Vigili del fuoco. Il veicolo, rimasto per giorni nell’area di sosta, era stato successivamente rimosso su disposizione delle autorità. Dopo alcuni giorni era stato ritrovato vivo uno dei due cani dell’uomo nei pressi della seggiovia delle Fontari, circostanza che aveva riacceso le speranze, senza però portare a sviluppi concreti. Nonostante i sorvoli e numerose ricerche a terra, del 44enne fjnora nessuna traccia. (ANSA).