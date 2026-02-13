(ANSA) – COSENZA, 13 FEB – Traffico rallentato sull’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione sud nel tratto tra Rogliano e Cosenza per alcuni alberi caduti sulla sede stradale a causa del maltempo che sta imperversando su tutta la fascia tirrenica della Calabria. Squadre dell’Anas sono al lavoro per rimuovere gli ostacoli e far tornare alla normalità la circolazione. Disagi sono segnalati anche per la circolazione ferroviaria. Sulla linea Sibari-Paola, dedicata al transito dei convogli regionali, il traffico è stato sospeso a causa di un piccolo smottamento nelle vicinanze dei binari. Traffico rallentato, invece, sulla Cetraro-Capo Bonifati, sempre nel cosentino, a causa del forte vento che spinge detriti sul binari. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripulire la zona. Problemi anche per la circolazione stradale. A Dipignano una frana ha distrutto 100 metri di strada e 4 auto, che erano vuote, sono state sommerse dai detriti. (ANSA).