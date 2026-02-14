Sabotaggi all’Alta velocità e gravi disagi al trasporto ferroviario in gran parte d’Italia. Alla stazione di Milano Centrale ritardi e treni cancellati. “Sono forme di terrorismo urbano che vanno combattute senza se e senza ma – attacca il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni – Servono sanzioni dure perché questi, insieme a quelli che manifestano devastando le città, sono nemici dell’Italia. Il decreto sicurezza voluto dalla Lega serve anche a questo”.

I nuovi sabotaggi alle linee ferroviarie sono stati accertati oggi. Solo mercoledì scorso, un attacco analogo, fortunatamente senza conseguenze si era verificato sulla Lecco-Tirano, linea utilizzata direttamente per le Olimpiadi Milano-Cortina. Gli ultimi attacchi hanno interessato invece l’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze. Un terzo episodio è in corso di accertamento.

Gli atti dolosi hanno mandato in tilt il trasporto ferroviario. Circolazione rallentata, con ritardi fino a due ore, mentre sono entrati in azione gli agenti della Polfer e della Digos per gli accertamenti. Disagi anche a Milano, con ritardi fino a 140 minuti e cancellazioni.

“Cinquanta sabotaggi sulle linee ferroviarie dall’inizio del 2025 sono un dato estremamente allarmante – sottolinea Nicola Molteni – L’attacco alle infrastrutture strategiche del Paese è un attacco alla democrazia. Credo che questi siano atti di eversione pura, fatti da professionisti del caos che sfruttano la platea della Olimpiadi per provare a mettere in cattiva luce l’Italia”. “Il sistema di sicurezza italiano è il migliore al mondo – continua il sottosegretario all’Interno – Abbiamo strutturato per i Giochi attività di presidio e controllo molto strutturate, mettendo a disposizione delle forze di polizia ogni tipo di strumento tecnologico. Il Paese saprà far fronte a questi attacchi, ma non bisogna minimizzare, come ancora fa qualcuno, davanti a simili atti di terrorismo”.

“Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia – ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini – È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone”.