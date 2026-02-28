Due aggressioni al Sant’Anna, arrestato 21enne irregolare. Calci a donna e a una guardia

Doppia aggressione all’ospedale Sant’Anna, arrestato dalla polizia un 21enne della Guinea irregolare in Italia. L’immigrato avrebbe prima preso a calci una donna nel tentativo di rapinarla, poi aggredito una guardia del servizio di vigilanza. Entrambi hanno avuto bisogno di cure al pronto soccorso e hanno una prognosi di 5 e 10 giorni.

Il 21enne avrebbe prima preso di mira la donna, che era nel parcheggio a poca distanza dalla guardiola dell’entrata dell’ospedale quando è stata avvicinata dall’immigrato. Il giovane avrebbe tentato di rapinarla della borsa e, alla reazione della vittima, l’avrebbe presa a calci.

La donna ha chiesto aiuto e intanto l’aggressore si è allontanato e si è diretto verso il pronto soccorso, dove avrebbe iniziato a inveire contro il personale. Sono intervenute le guardie del servizio di vigilanza che hanno bloccato l’immigrato. Il giovane però avrebbe nuovamente reagito, prendendo a calci e pugni uno dei vigilanti, che ha riportato lesioni e contusioni.

Sono intervenuti gli agenti del posto fisso di polizia dell’ospedale Sant’Anna, che hanno chiesto l’ausilio anche di una volante della questura di Como. Il 21enne, in evidente stato di agitazione, è stato bloccato e poi arrestato al termine degli accertamenti con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per tentata rapina, oltre che per aver imbrattato i locali della questura dove era custodito. Accertamenti anche dell’ufficio immigrazione per valutare eventuali provvedimenti.