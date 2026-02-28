Pallacanestro Cantù, nel mirino il derby con Milano

Doppio fine settimana di stop per il campionato italiano di basket. Dopo l’assegnazione della Coppa Italia, vinta dall’Olimpia Milano a Torino, la serie A è ora ferma per gli impegni delle Nazionali.

Alla ripresa per la Pallacanestro Cantù ci sarà una grande partita. Lunedì 9 marzo a Milano, i brianzoli sono infatti attesi dal derby contro Milano. Una sfida sempre molto sentita, ma allo stesso tempo di estrema difficoltà. I padroni di casa sono al terzo posto in classifica, mentre l’Acqua S.Bernardo è terzultima ed è in lotta per non retrocedere. Con Trapani esclusa dal campionato per problemi societari, andrà in A2 una sola formazione e l’obiettivo di Cantù è lasciare la zona più calda.

La gara di Milano, che si giocherà al PalaLido alle 20, certo non sarà semplice, ma i brianzoli ci arrivano con il morale alto, dopo la bella vittoria interna nell’ultima uscita con Trento, sfida conquistata con un secco 108-91 e con una prestazione convincente. Il nuovo allenatore, Walter de Raffaele, ha avuto il tempo in queste settimane di lavorare intensamente con la squadra, alla quale è stato aggiunto un ulteriore acquisto, il francese Ivan Fevrier, ala grande del 1999.

La salvezza è dunque l’obiettivo dei brianzoli, in vista di un campionato 2026-2027 in cui la squadra, se tutto proseguirà senza problemi, inizierà ad utilizzare il nuovo palazzetto. Da qui alla fine, quindi, andranno evitati passi falsi con le formazioni alla portata e si dovrà tentare qualche exploit nelle partite contro le squadre di testa. Magari già a partire dalla prossima trasferta a Milano.