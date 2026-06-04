Ferrari Luce, la full-electric che divide gli appassionati per il design inusuale

Si chiama Ferrari Luce ed è la prima vettura completamente elettrica nella storia di Maranello. La casa automobilistica modenese l’ha mostrata in anteprima il 26 maggio scorso a Roma, portandola prima al Palazzo del Quirinale per un incontro che ha fatto il giro dei social con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ad accompagnare la vettura c’erano il presidente della Ferrari John Elkann, il vicepresidente Piero Ferrari e l’amministratore delegato Benedetto Vigna e da allora non si fa che parlarne. A scaldare gli animi degli appassionati e degli addetti ai lavori, tuttavia, non sono state tanto le specifiche tecniche del suo motore ecologico, quanto le scelte inconsuete legate al suo design. La vettura porta infatti la firma del celebre designer britannico Jony Ive, storico direttore del design della Apple e mente dietro le linee iconiche di iPhone e iPad. Il risultato di questa collaborazione è un’auto di rottura, che si distacca nettamente da qualsiasi modello precedente del Cavallino Rampante.



E proprio questo sarà il tema della puntata di venerdì 6 giugno, alle 21.20, di Nessun Dorma — il programma di approfondimento di Etv condotto da Andrea Bambace — che avrà come ospiti Andrea Brambilla, direttore della rivista Auto, e Giampiero Mastinu, docente di meccanica al Politecnico e massimo esperto di progettazione automobilistica.

Le reazioni alla nuova Ferrari full- electric, del resto, parlano da sole. Come detto i social si sono riempiti di meme e paragoni, dalla Fiat Multipla a un iPad su quattro ruote, e nomi come l’ex presidente Luca Cordero di Montezemolo e il politico Carlo Calenda, ex dirigente del gruppo, non hanno risparmiato critiche. C’è però anche chi ha difeso le scelte di Maranello, come il presentatore britannico James May, tra le voci più ascoltate in ambito automobilistico all’estero.

Al di là del design, però, Ferrari Luce rappresenta anche una scommessa industriale. La casa automobilistica ha chiuso il 2025 con ricavi stimati oltre i 7 miliardi di euro e i modelli tradizionali continuano a vendere bene, eppure ha deciso comunque di puntare sull’elettrico per non perdere terreno rispetto ai marchi asiatici, ormai molto attivi nel segmento delle supercar di lusso a batteria. Di questo e di molto altro parleremo venerdì: l’appuntamento è alle 21.20 su Etv con Nessun Dorma.