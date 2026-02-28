Lavoratori irregolari e carenze sulla sicurezza, sospesa un’attività tessile a Mariano Comense

Lavoratori irregolari e mancanza di requisiti di sicurezza, temporaneamente sospesa dai carabinieri l’attività di un’azienda di confezioni tessili a Mariano Comense. Ieri mattina, i carabinieri della tenenza di Mariano, con i colleghi del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Como, hanno eseguito un controllo nella ditta.

L’attività ispettiva ha consentito di accertare le presunte responsabilità del titolare, un cittadino cinese di 37 anni residente nel lecchese, per la mancanza di formazione del personale e la carenza dei requisiti di sicurezza dell’ambiente di lavoro. Dei dieci lavoratori presenti inoltre, 3 sono risultati irregolari e l’attività è stata sospesa in attesa della regolarizzazione della situazione. Multe e sanzioni per oltre 28.000 euro. L’Arma dei carabinieri è costantemente impegnata nella vigilanza e nella prevenzione delle irregolarità nei luoghi di lavoro.