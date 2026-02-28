Incidente a Carate Urio, gravissimo a Varese il 68enne ferito

E’ ricoverato in neurorianimazione all’ospedale di Varese, in prognosi riservata, il motociclista di 68 anni rimasto ferito in modo gravissimo nell’incidente avvenuto attorno alle 15.30 di ieri a Carate Urio, sulla statale Regina, all’altezza del semaforo. Nell’incidente sono state coinvolte tre auto oltre alla moto.

Il 68enne che viaggiava in sella alla due ruote ha riportato ferite e traumi gravissimi. E’ stato traportato con l’elicottero del 118 all’ospedale di Varese, in condizioni gravissime. Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente.