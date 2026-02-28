E’ ricoverato in neurorianimazione all’ospedale di Varese, in prognosi riservata, il motociclista di 68 anni rimasto ferito in modo gravissimo nell’incidente avvenuto attorno alle 15.30 di ieri a Carate Urio, sulla statale Regina, all’altezza del semaforo. Nell’incidente sono state coinvolte tre auto oltre alla moto.
Il 68enne che viaggiava in sella alla due ruote ha riportato ferite e traumi gravissimi. E’ stato traportato con l’elicottero del 118 all’ospedale di Varese, in condizioni gravissime. Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dell’incidente.
Incidente a Carate Urio, gravissimo a Varese il 68enne ferito
