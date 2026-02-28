Incidente tra un’auto e una moto a Porlezza, morto 19enne

Tragico incidente poco dopo le 7 di questa mattina a Porlezza, in via Ceresio. Un 19enne che era in sella a una moto è morto nell’impatto con un’auto. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Menaggio.
Le condizioni del ragazzo dopo l’impatto sono apparse subito critiche. Sono intervenute l’automedica e l’ambulanza ed è stato inviato anche l’elicottero. Il 19enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Menaggio, dove è arrivato in condizioni disperate. E’ purtroppo morto poco dopo l’arrivo nel presidio sanitario. Illeso il conducente della vettura coinvolta nell’incidente

